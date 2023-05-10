Gençlik ve Spor Bakanı İnciraltı'nda imar sorununu çözdüklerini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in İnciraltı bölgesinde yaklaşık 50 yıldır devam eden imar sorununu çözdüklerini açıkladı. Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in spor kenti olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaklaşık 50 yıldır İnciraltı bölgesinde devam eden imar sorununu çözdüklerini belirterek, "Dededen toruna kadar intikal eden, 50 yıllık sorunu çözdük. Burası plansız olarak kaderine terk edilmiş bir bölgeydi. İzmir'e yakışmıyordu. İzmir için kolları sıvadığımız ilk gün imar sorunu gündemimize geldi. Bu özlemi hep birlikte gideriyoruz" dedi.

AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı gösterilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kasapoğlu, "Burada sağlık ve termal tesisleri olacak. İzmir sağlık turizminin merkezi haline gelecek. Yatay mimarinin merkezde olduğu, 3 katı geçmeyecek yapılarımızdan bahsediyorum. İzmir'in sağlık turizminde marka olmasının önünü açıyoruz. Spor tesisleri için ayırdığımız alanlarla da İzmir'in spor kenti olmasının önünü açıyoruz. Kulüplerimize yer tahsisi yapacağız. Kapalı spor salonumuzun da müjdesini veriyorum. Buraya çok özel bir salon yapacağız. Ayrıca spor okullarımız da yer alacak. Tüm projeler için bakanlık olarak, diğer kurum kuruluşlarımızla başlangıcı verdik, talimatı verdik. Sporu birlikte büyüteceğiz. Sağlık turizmini birlikte büyüteceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İnciraltı'ndaki arazilerde hak sahibi vatandaşlar, Bakan Kasapoğlu'na çiçek takdim etti. Ardından Göztepe bünyesindeki sporcu çocuklar, Kasapoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.