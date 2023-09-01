Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik etti. Bakan Bak, kulüplerin elde ettikleri sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasına katkı sağladığını belirtti ve başarılar diledi.