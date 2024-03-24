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Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Opet'i Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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