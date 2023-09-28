Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIBA Süper Kupa mücadelesinde Fransa ekibi Asvel'i mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel'i yenerek Süper Kupa'yı ilk kez ülkemize kazandıran sarı-lacivertli ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı-lacivertli camiayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.