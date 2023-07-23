Gençlik ve Spor Bakanı Elis Özbay'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay'ı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Elis Özbay'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Elis Özbay'ın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL