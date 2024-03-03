Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'yi Spor Noktasında Geliştirecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'yi spor noktasında daha da yukarılara taşıyacaklarını belirtti.

Bakan Bak, 25 Kasım Stadyumu'ndaki incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki amatör spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Özellikle dezavantajlı çocukları spora yönlendirmek için halı sahalar, basketbol sahaları, spor alanları yaptıklarını aktaran Bak, çocukları kötü alışkanlıklardan sporla koruyacaklarını söyledi.

Bakan Bak, Edirnespor'un bazı sorunları olduğunu, bu sorunların çözülmesi konusunda gelen talepler doğrultusunda destek verdiklerini belirtti.

Edirne'nin bir sorununun da şehrin içinde kalan eski stadyum olduğuna işaret eden bakan Bak, şunları kaydetti:

"Stadyumunun yenilenmesi için talepler vardı. Tunca Spor Kompleksi'ne Edirnespor'u çok kısa sürede taşıyacağız. Orada da tesisler hazırlandı. Maçlarını orada oynayacaklar. Şehrin merkezindeki bu eski stadyumu da kente meydan olarak kazandıracağız. Başkaları, 'rant olarak kullanılacak' diye düşünmesin. Burası şehrin nefes alabileceği bir ortam olacak. Nehre doğru güzel bir projeyle kent meydanı olacak. Edirne'mize de 10 bin kişilik yaşayan stadyum inşa edeceğiz. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Butik bir stadyum, yaşayan bir stadyum yapılacak. İçinde gençlik merkezi olacak, spor dallarına ait alt salonlar olacak. Çok güzel bir stadyumu kente kazandıracağız."

Bakan Bak, kentin Balkanlar'ın spor merkezi olması için çok büyük çaba harcadıklarını, tesis konusunda eksiklikleri tamamlayarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.