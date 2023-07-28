Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'tan TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, Artuç'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor