Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcuları ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atletizm, yüzme ve cimnastik branşlarında temsil edecek olan milli sporculara destek ziyaretinde bulundu. Bakan Bak'ın, milli yüzücü Kuzey Tunçelli ve milli atlet Yasmani Copello ile olan diyaloğu renkli anlara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli atletler, yüzücüler ve cimnastikçileri kamp yaptıkları Antalya'da ziyaret etti. Bakan Bak, ilk olarak Gloria Sports Arena'da kampta bulunan milli atletler ve yüzücülerle bir araya geldi. Bakan Bak, sporcularla selamlaşırken, tokalaştığı milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin omuzuna vurarak 'Karizmasın ha!' diyerek iltifat etti.

Bakan Bak, milli atlet Yasmani Copello ile tokalaşırken de 4. kez olimpiyatlarda mücadele etme hakkı kazanan milli atlete 'En kıdemli, en tecrübelisi sensin' diyerek övgüde bulundu. Antrenörüne Copello'nun hazırlık durumunu soran Bakan Bak, 'Biraz kafayı düzeltse iyi olacak' denilmesi üzerine Bakan Bak'ın milli sporcunun kafasını iki elinin arasına alarak yaptığı 'Tamam, kafası düzeldi işte!' esprisi gülümsetti.

"Çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor"

Milli sporcular ve antrenörleriyle sohbet ederek olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi alan Bakan Bak, sporculara çok güvendiğini vurgulayarak, "Zirveye ulaşmak ve orada başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Yüzmede çok güçlü ülkeler ve güçlü sporcuları var. Onların arasından sıyrılmak önemli. Kota alıp Olimpiyatlara katılmak önemli. Çıtayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Sporcularımızın elde edeceği başarı milletimizi çok mutlu edecektir. İnanıyoruz ki bunu başaracağız" diye konuştu.

Sohbetin ardından tesisi gezen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, bir süre milli sporcuların antrenmanlarını izledi ve milli cimnastikçilerle bir araya geldi.

"Türk Cimnastiği için çok güzel bir yol açtınız"

Bakan Bak, daha sonra Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'na giderek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli cimnastikçileri ziyaret etti. İzmir'deki kamp çalışmalarının ardından Türkiye'deki son hazırlık etabı için Antalya'ya geçen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımıyla buluşan Bakan Bak, sporcularla yakından ilgilendi. Bakan Bak, Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milli sporcular ve antrenörlerine son durumlarını sordu.

Türk Cimnastiğinin iyi bir yolda olduğunu belirten Bakan Bak, "2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türk Cimnastiği için çok güzel bir yol açtınız. Şimdi de Paris 2024'e takım halinde katılacak olmanız bizi çok mutlu etti. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz. Takım düzeyinde katılım önemli. İnşallah başarılarınızla milletimiz coşacak. Buna inanıyoruz. Başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'ın ziyaretlerinde Spor Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Veli Ozan Çakır ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de yer aldı. - İSTANBUL