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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'nın Maribor Kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde judo branşında altın madalya kazanan Emir Selim Arı ile gümüş madalya elde eden Sinem Oruç ve bronz madalyanın sahibi olan Yusuf Yazgan'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'nın Maribor Kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde judo branşında altın madalya kazanan Emir Selim Arı ile gümüş madalya elde eden Sinem Oruç ve bronz madalyanın sahibi olan Yusuf Yazgan'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovenya'nın Maribor Kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde mücadele eden sporcularımız elde ettikleri sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Judo branşında altın madalya kazanan Emir Selim Arı ile gümüş madalya elde eden Sinem Oruç ve bronz madalyanın sahibi olan Yusuf Yazgan'ı kutluyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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