Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile... Spor Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Kasapoğlu Riva Spor Haberler

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