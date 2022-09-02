Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile...
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine yapılan saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkilerinin olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor