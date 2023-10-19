Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan milli sporcu Buğra Ünal için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Buğra Ünal'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan milli sporcu Buğra Ünal için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlediği Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1500 puan alarak şampiyon olan Buğra Ünal'ı tebrik ediyorum. Dün kadınlarda İlke Özyüksel'in kazandığı şampiyonluğun ardından bugün de erkeklerde Buğra Ünal'ın şampiyonluğu bizleri çok mutlu etti. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Buğra Ünal'a başarılarının devamını diliyorum."