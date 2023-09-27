Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento'yu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Beşiktaş Safi Çimento'yu Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş Safi Çimento'yu tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, "Beşiktaş Safi Çimento ile Beykoz Belediyespor arasında Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan Erkekler Süper Kupa maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş Safi Çimento'yu kutluyorum. Beykoz Belediyespor'u da Süper Kupa'daki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.