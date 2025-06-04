Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Mustafa Ayyorkun için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Mustafa Ayyorkun için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İran'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun için başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden Spor Toto Bisiklet Takımı'nın sporcusu Mustafa Ayyorkun için başsağlığı diledi.

Bakan Bak, paylaştığı taziye mesajında, " İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı'na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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