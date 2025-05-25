Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, THY EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Abu Dabi'de düzenlenen THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final etabında AS Monaco'yu yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"THY EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA