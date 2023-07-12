Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan deprem bölgesine yatırım müjdesi

Bakan Bak, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Bak, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde spor anlamında ihtiyaç duyulan yatırımları hızlandırıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Osman Aşkın Bak, özellikle deprem bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Deprem bölgesindeki yatırımları hızlandırıyoruz"

Bakan Bak, "Gaziantep'e deprem bölgesindeki konuları, hususları, yatırımları görmek üzere geldik. Türkiye yüzyılının kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanı olarak göreve başladık. Gaziantep yaralarını sarmaya devam ediyor. Güçlü bir şekilde belediyelerimiz, teşkilatlarımız hep beraber hem Nurdağı'nda hem İslahiye'deki deprem sonrası sıkıntıları gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de bugün sahadaki yapılanları gördük. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımıza o depremin yaralarını, kötü anıları ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz, beraber çalıştığımız yüzme havuzu olsun, diğer tesisler olsun, aktiviteler olsun, hepsini yapıyoruz. Çocuklar orada eğleniyorlar. orada gördük ki hasar gören spor salonumuz vardı onun yenisini yapacağız. Bazı gençlik merkezi talepleri var, saha talepleri var arkadaşlarımızla tespit ettik. İslahiye'de de aynı şekilde sahanın tribünü ile ilgili, gençlik merkezi ile ilgili talepler var onları da yerinde gördük onları da tespit ettik ve inşallah süratle onları tamamlayıp gençlerimize kazandıracağız. Tabi önemli bir husus da Gaziantep en genç nüfusa sahip illerden bir tanesi dolayısıyla gençlerin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, bağımlılıktan uzaklaşması için de onların spor aktiviteleri, önleyici olarak spor kulüpleri ile, spor faaliyetleri ile bir arada olmalarını arzu ediyoruz. Bunun için de biz gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yatırımlarımızı hızlandırıyoruz" dedi.

"Yerel seçimler için şimdiden çalışmalara başlayacağız"

Bakan Bak, AK Parti ziyareti sırasında yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, "Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler için şimdiden başkanımızla, bütün teşkilatlarımızla çalışmalara başlayacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde inşallah yine hem Gaziantep'te hem de ilçelerinde hem de Türkiye çapında AK Parti olarak başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Bunun anahtarı teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, sizlersiniz. Bu noktada hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.