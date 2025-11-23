Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sivas'ta temel atma töreninde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak gençler istiyoruz. Terörsüz Türkiye için de sporu etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Her şey Türk gençliği, her şey Türkiye için." dedi.

Bakan Bak, Sivas 4 Eylül Spor Vadisi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Ferdi Sporlar Merkezi ile Tenis Kortları Temel Atma Töreni'ndeki konuşmasında Sivas'ın Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmiş bir şehir olduğunu söyledi.

Kente spor anlamında pek çok yatırımın yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Bak, "Güreş Eğitim Merkezi çalışmasına başladık. 8 minderi, antrenman salonu, 300 yatak kapasitesi olan tesisin inşaatı devam ediyor, onu da Sivas'a kazandırmış olacağız." dedi.

Sivas'ın, güreşin çok sevildiği, büyük şampiyonlar yetiştiren ve büyük madalyalar kazanmış bir şehir olduğunu vurgulayan Bak, "Yine gelecekte Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bak, kente çok amaçlı spor salonu kazandıracaklarını belirtti.

"Türkiye sporda bir devrim yaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini anlatan Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ben onun danışmanıydım. Birlikte çalışmıştık ve pek çok projeye talimatı şuydu, 'İstanbul'daki mahallelere, bulduğunuz her yere spor tesisi yapın, halı saha yapın, basketbol tesisi yapın ve gençleri spora yönlendirin.' Dolayısıyla Türkiye, sporda bir devrim yaşıyor. Bakın son 23 yılda 41 stadyum yapıldı. Bunlardan bir tanesi de burada, Sivas 4 Eylül Stadyumu ve bunun gibi pek çok stadyum var. Bunun neticesinde Türkiye, İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, bize verdiği talimatla gençlerimize spor tesisleri yapacağız, gençlerimizi spora yönlendireceğiz. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Spor aynı zamanda toplumu kaynaştıran, uzlaştıran önemli bir etkinlik ve bir dil, bunu etkin şekilde kullanalım. Türkiye'nin dört bir yanından, bütün illerimizden gelen taleplere destek oluyoruz ve yeni yatırımlar diyoruz. Yüzlerce tesis inşaatı, yüzlerce havuz devam ediyor. Bakın sadece Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 12 milyon insanımıza yüzme öğretildi. Pek çok tesiste gençlerimizin faaliyetlerini görüyoruz."

Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları'nda zirvede yer aldığını ve 72 altın, 44 gümüş, 39 bronz madalya kazandığına dikkati çeken Bak, 55 İslam ülkesinin katıldığı oyunlarda Türkiye'nin birinci olduğunu anımsattı.

Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin önemli dereceler elde ettiğine değinen Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spor altyapısına yatırımları yakından takip ettiğini dile getirdi.

"Türk sporunda önemli adımlar atılıyor"

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunca pek çok başarılı adımlar attığına dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Türk sporunda önemli adımlar atılıyor, önemli yatırımlar yapıyor. Avrupa oyunlarını İstanbul'da organize edeceğiz, Avrupa Ligi'nin finalini İstanbul'da yapacağız, Konferans Ligi'nin finalini İstanbul'da yapacağız. Milli takımımız dünya kupasına gidecek, onlara destek verelim çünkü bu çok önemli. Türk sporunda önemli adımlar atılıyor, önemli yatırımlar yapılıyor. Burada Yıldız Dağı var, burada kar yağıyor, 3-4 ay kullanılıyor ama bunun dışında da orada tesisler var. O tesisleri daha etkin kullanmak için öneri oldu, 'buraya bir salon yapalım, diğer branşlar da kullansın' dediler. İnşallah oradaki yerin etüdünün değerlendirmesini yapacağız. Oraya da bir salon kazandıracağız. İl Müdürümüzün verdiği rakama göre geçen yıl yapılan faaliyetlerle şehre 76 bin sporcu, ailesi ve antrenörü gelmiş. Bir nevi turizm, aynı zamanda spor. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz. O yüzden spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız, daha iyisini yapmaya çalışacağız. 2036 olimpiyatlarına adaylığımız olacak."

Bak, gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için amatör sporlara önem verdiklerini ve spora yapılan her yatırımın kat kat kendilerine döndüğünü anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olduğuna işaret eden Bak, obezite tehlikesine karşı da herkesi spor yapmaya davet etti.

Sivas'tan yeni şampiyonlar çıkmasını temenni eden Bakan Bak, "Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak gençler istiyoruz. Terörsüz Türkiye için de sporu etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Her şey Türk gençliği, her şey Türkiye için. Tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun, durmak yok yola devam." dedi.

"Bu yıl yaptığımız bu yatırımların bedeli 1,5 milyar lira"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise kentte koordinasyon içerisinde önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Kente kazandırılan tesislerin hayırlı olmasını dileyen Güler, "İnşallah bundan sonra da gençlerimizle beraber şehrimize kazandırdığımız bu sportif tesislerden gerçekten her alanda dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu çıkartacağımız günleri de yakında göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yatırımların önemine vurgu yapan Güler, "Bu tesislerde inşallah Sivaslı genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, evlatlarımız yetişecek. Spor dallarında ihtiyaç duydukları en üst seviyedeki hizmeti inşallah almaya devam edecekler. Bu yıl yaptığımız bu yatırımların bedeli 1,5 milyar lira. 2026 yılından itibaren ortaya koyacağımız ve planladığımız projelerin toplam büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar lira. Sayın Bakanımızdan bir müjde aldık, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin bahar ve yaz aylarında da özellikle futbol veya diğer bireysel spor dalları noktasında iyi bir kamp merkezi olması için de orada farklı bir proje geliştireceğiz." diye konuştu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile Belediye Başkanı Adem Uzun da yaptıkları konuşmada, temeli atılan tesislerin şehre hayırlı olmasını diledi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreni öncesinde, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'yi makamlarında ziyaret eden bakan Bak, törenin ardından ise Hamidiye Millet Bahçesi'nde basına kapalı Gençlik Buluşması programına katıldı.