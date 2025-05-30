Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bak'ın, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bak'ın, kentteki faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Bakan Bak, vali Doğan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüştü.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Bak ziyaretinde Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Bakan Bak'a Sakarya'nın "spor geleceğine" katkıları için teşekkür etti.

Alemdar, Sakarya ve ülke sporu için büyük bir gün olduğunu belirterek "Sayın Bakanımızın müjdesini verdiği Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projemiz Sakarya'mıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kürek ve kano gibi su sporlarının yapılmasına imkan sağlayacak projenin, bünyesinde barındıracağı Millet Bahçesi ve Su Parkı ile şehrin turizm potansiyelini artıracağına işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan projemizle Sakarya'nın spor tarihinin en büyük yatırımlarından biri gerçekleşecek. Bu yeni tesisle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz. Her zaman ifade ediyoruz; kardeşlik ve spor şehri Sakarya'da gençlerimizin keşfedilmesi ve yarınlara daha sağlıklı bireyler olarak hazırlanmaları bizim için büyük önem taşıyor."