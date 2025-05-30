Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sakarya'da ziyaretlerde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Bak'ın, Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Bak'ın, kentteki faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Bakan Bak, vali Doğan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüştü.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Bak ziyaretinde Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Bakan Bak'a Sakarya'nın "spor geleceğine" katkıları için teşekkür etti.

Alemdar, Sakarya ve ülke sporu için büyük bir gün olduğunu belirterek "Sayın Bakanımızın müjdesini verdiği Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projemiz Sakarya'mıza hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, milletvekillerimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kürek ve kano gibi su sporlarının yapılmasına imkan sağlayacak projenin, bünyesinde barındıracağı Millet Bahçesi ve Su Parkı ile şehrin turizm potansiyelini artıracağına işaret eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan projemizle Sakarya'nın spor tarihinin en büyük yatırımlarından biri gerçekleşecek. Bu yeni tesisle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz. Her zaman ifade ediyoruz; kardeşlik ve spor şehri Sakarya'da gençlerimizin keşfedilmesi ve yarınlara daha sağlıklı bireyler olarak hazırlanmaları bizim için büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Naci Görür'den Bingöl'deki depreme ilişkin ilk yorum: Stresin artmasına neden oluyor olabilir

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den jet yorum
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Angel Di Maria, çocukluk kulübüne geri döndü

Benfica'dan ayrıldı çocukluk kulübüne geri döndü
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yeni anayasayı Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz

Muhalefetin sürekli dillendirdiği iddiaya noktayı koydu: Bu bir tuzak
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.