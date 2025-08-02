Gençleri Bağımlılıktan Kurtarmak: Sporun Önemi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birinci görevlerinin gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Bak, Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Ödül Töreni'nde, amatör sporun içinden gelen biri olarak antrenörlerin, sporcuların neler yaşadığını bildiğini ifade etti.

Rize'nin bütün ilçelerinde spor salonu yapma imkanı bulduklarını belirten Bak, Türkiye'nin en özel projelerinden Çok Amaçlı Spor Salonu'nu da Rize'ye kazandıracaklarını vurguladı.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi nedeniyle Türkiye'de bir spor devrimi yaşandığının altını çizdi.

Türkiye'nin en önemli su sporları merkezlerinden birinin Rize'de olduğuna işaret eden Bak, "Fırtına Vadisi'ndeki rafting tesislerimiz, yine Çamlıhemşin'deki planladığımız kayaklı koşu kamp merkezi, İkizdere'de planladığımız yüksek irtifa kampı başta olmak üzere pek çok yatırıma da başlayacağız." dedi.

Rize'ye kazandırılan spor tesisleri ve yapılan organizasyonlara ilişkin bilgi veren Osman Aşkın Bak, spor salonlarının sayısını arttırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bak, Kalkandere, Kendirli, İkizdere ve İyidere'nin ortak kullanacağı yarı olimpik havuz inşaatına başlayacaklarını anlatarak, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne okumak için gelen gençlerimiz için yurt inşa ediyoruz. İki tane yurdumuz şu anda bitti. Dolayısıyla Rize'nin hem yurt hem barınma konusunu çözmüş olacağız." diye konuştu.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz"

Çaykurspor güreş takımının çalışma ortamını daha da iyileştirmek için çaba harcadıklarına işaret eden Bak, bu coğrafyanın çocuklarından yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkmasını istediklerini belirtti.

Bak, amatör spor kulüplerinin çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Bak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak bizim birinci görevimiz, gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmak. Bunun için de alkol, uyuşturucu, dijital ve tütün bağımlılığından çocuklarımızı, gençlerimizi uzak tutmak için en önemli unsur, en önemli alternatif, en önemli araç spor. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz."

Bak, Rize'de spor yatırımlarına devam edileceğini yineleyerek, "Toplamda 22 milyon 260 bin lira olmak üzere yardım yapılmış. Yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 15 milyon 600 bin lira destek sağlanan programda, amatör sporda dereceye giren futbol takımlarının yöneticilerine kupa verildi.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Çelik ve davetliler katıldı.