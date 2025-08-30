Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kütahya'da Büyük Zafer'in 103. yılı kutlama programında konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Geleceğe güçlü yürüyen, kendi silahını, topunu yapan, büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var." dedi.

Bakan Bak, Zafer Anıtı önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, 30 Ağustos'un bir milletin dirilişinin sembolü olduğunu söyledi.

İşgalcileri bozguna uğratan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını, onlarla gurur duyduklarını ifade eden Bak, "Vatanımızla, ordumuzla gurur duyuyoruz. Bu gurur, topraklar, vatan, hepimizin. Milletlerin zaferleri, onların meşaleleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimize bu zaferleri anlatıyoruz. Bu zaferlerin kazanıldığı yerlere gençlerimizi götürüyoruz." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, gençlere zaferlerin kazanıldığı, şehitlerin verildiği, kendilerinden kat kat güçlü ordulara karşı zafer kazanan inançlı Türk askerlerinin, Türk milletinin gurur yerlerini göstermenin görevleri olduğunun altını çizdi.

Gençlerle Çanakkale'den İstanbul'a Türk donanmasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururu TCG Anadolu Gemisi ile bir seyahat yaptıklarını anımsatan Bak, şöyle konuştu:

"Gemide seçilmiş, teknoloji üzerine çalışan başarılı gençlerle, 450 genç mühendis ile 8 saat Çanakkale'den İstanbul'a geldik. Gençlerimize şunu anlattık, Milli Teknoloji Hamlesi, Altay tankı, KAAN uçağı ile SİHA'ları, İHA'larıyla güçlü bir Türkiye var. Geleceğe güçlü yürüyen, kendi silahını, topunu yapan, büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var."

Bak, Çelik Kubbe'nin tanıtımının ve teslimatının yakın zamanda yapıldığını hatırlatarak, "Ordumuz, savunma sanayimiz, daha da güçleniyor. Türk ordusu, bu coğrafyada geçmişiyle tarihiyle en güçlü orduların başında gelmektedir." dedi.

"Bu millet, asla esaret altında kalmaz, diz çökmez, bayrak inmez, ezan susmaz. Bu vatan, asla teslim olmaz." diyen Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Programda, Zafer Anıtı'na çelenk sunuldu ve geçit töreni yapıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.