Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gönüllülük Hareketine Davet Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GönüllüyüzBİZ platformuna üye olmalarını istediği gençleri, toplumsal sorumluluk üstlenmeye, dayanışma içinde hareket etmeye ve gönüllülüğü hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline getirmeye davet etti.

Bak, bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı'nın lansman programına katıldı.

Gönüllülük bilincinin geliştirilmesi veya yaygınlaşması amacıyla 2020-2021 akademik yılından itibaren üniversitelerde "Gönüllülük Çalışmaları" dersi verildiğini hatırlatan Bak, "Bugün itibariyle 166 üniversitede 406 bini aşkın öğrencimiz bu dersi alarak gönüllülüğü sadece bir kavram değil, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bu tablo gençlerimizin toplumsal sorumluluk bilincinin ve dayanışma duygusunun her geçen gün güçlendiğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, dersin etkinliğini artırmak amacıyla "ders planı ve uygulama kılavuzu" hazırlandığını belirterek, "Bu kılavuzla dersin içeriğine ortak bir standart getiriliyor. Gönüllülük eğitiminde kalite birliğinin sağlanması ve öğrencilerimizin bu süreçte daha aktif katılımını hedefliyoruz. GönüllüyüzBİZ platformu, gönüllü olmak isteyen gençlerimiz başta olmak üzere tüm bireyleri, gönüllü arayan kurumlarla buluşturuyor. Ekim ayı itibariyle GönüllüyüzBİZ platformunda gönüllü sayısı 494 bin 797'ye, gönüllü arayan kurum sayısı 3540'a, verilen ilan sayısı da 42 bin 752'ye ulaştı." diye konuştu.

Bak, gençleri şu sözlerle GönüllüyüzBİZ sitesine üye olmaya davet etti:

"Herkesin giriş yapmasını istiyoruz. GönüllüyüzBİZ diye siteye giriyorsunuz. Orada iyi niyet beyanını imzalıyorsunuz, üye oluyorsunuz. Arkadaşlarınızı da üye yapıyorsunuz. O çok önemli. Gençleri toplumsal sorumluluk üstlenmeye, dayanışma içinde hareket etmeye ve gönüllülüğü hayatın her alanında bir yaşam biçimi haline getirmeye davet ediyoruz."

"Bu millet her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında"

Bak, bakanlığın bünyesindeki Damla Gönüllülük Hareketi ve Komşum Projesi'ne de değinerek, söz konusu projeler sayesinde yaşlı ziyaretleri, çevre temizliği, fidan dikimi, kütüphane kurulumu, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırma gibi pek çok alanda faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Türk milletinin merhametine vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de insanlık dramı yaşandığını hatırlatarak "Eğer çocuklar öldürürken sesinizi yükseltmiyorsanız, o zaman vicdanınızı sorgulamanız lazım. Çünkü bu millet her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında. Bir yere gittiniz... Bir göz size bakıyor, yardım istiyorsa ona yardım etmiyorsanız kendinizi sorgulayın." dedi.

200 projeye 30 milyon lira destek

Çocuklar ve gençler için çalışan öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Bak, "Nerede bir iyilik çağrısı varsa orada olacağız. Gönüllülük çalışmaları dersini veren akademisyenlerimize yönelik başlattığımız proje destek çağrısı kapsamında 30 milyon lira bütçe ayırdık. 200 projeye 30 milyon lira destek vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Bak, gönüllülük ekosisteminde yer alan kamu kurumları, üniversiteler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarını ortak bir vizyonda hareket etmesini sağlayacak Gönüllülük Strateji Belgesi'nin temel hedef alanlarını ise şöyle sıraladı:

"Dijital ve yapay zeka gönüllülüğü, sıfır atık ve çevre gönüllülüğü, gönüllülük çevrim içi eğitim modülü ve kapasite geliştirme, aile gönüllülüğü ve toplumsal dayanışma kültürü, gönüllülüğün tanınması ve etki ölçümü, ruhsal iyi oluş ve gönüllülük faaliyetleri, uluslararası gönüllülük ve kültürel diplomasi."

Bakan Bak, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.