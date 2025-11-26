Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Gençler Karar Alma Süreçlerinin Doğal Paydaşlarıdır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençleri karar alma süreçlerinin doğal paydaşı olarak gördüklerini söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre Avrupa Komisyonu 14. Youth Wiki Ulusal Temsilciler Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Toplantıya, Bakan Bak'ın yanı sıra GSB Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Avrupa Komisyonunda projenin koordinasyonundan sorumlu bürokratlar ve Youth Wiki platformunda yer alan 33 Avrupa ülkesinin ulusal temsilcileri katıldı.

Bak, yaptığı açılış konuşmasında, gençlik, eğitim ve sporun Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri açısından en yapıcı ve canlı alanlar arasında yer aldığını belirterek, "Gençlik politikalarına ilişkin ortak projeler, ülkelerimiz arasındaki diyaloğu güçlendirirken toplumlarımızın birbirini daha iyi anlamasına da katkı sunuyor. Bu platform, ülkelerimizin gençlik politikalarını şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getiriyor, politika yapımını bilgi ve kanıta dayandırmamıza imkan tanıyor, ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi somut veriler üzerinden konuşmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç nüfusuyla Avrupa'nın en dinamik toplumları arasında yer aldığını aktaran ve gençleri sadece geleceğin hazırlayıcısı değil, bugünün ortağı ve karar süreçlerinin doğal paydaşı olarak gördüklerini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerin ihtiyaçlarını, karşılaştıkları engelleri ve politika alanındaki boşlukları daha net görmemize yardım eden güçlü bir bilgi altyapısı olmadan gençlerin gerçek anlamda söz sahibi olmasını sağlamak mümkün değil. Youth Wiki, tam da bu nedenle gençlerin katılımını destekleyen arka plandaki görünmez ama çok güçlü bir mekanizma olarak değerlendirilebilir. Gençlerimizin sesi ne kadar güçlenirse AB-Türkiye ilişkilerinin uzun vadeli zemini de o kadar güçlenecektir. Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği temelinde eğitime, istihdama, gönüllülüğe ve spora erişimi, demokratik hayata ve gönüllülük kültürüne aktif katkısı bakanlığımızın ana öncelikleri arasında. Bakanlığımız bünyesindeki gençlik merkezleri, gençlik ofisleriyle gençlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların projelerine destek veriyoruz. Ülkeler arası gençlik değişimlerini önemsiyoruz. Bakanlığımız gençlik politika belgesini tamamlamak üzereyiz. 81 ilimizde gençlerle bir araya gelerek yeni ve güncel bir gençlik politikası kazandırma konusunda son aşamaya geldik."

"Hedefimiz, gençleri desteklerken ülkelerimiz arasındaki ortak değerleri güçlendirmek"

Bak, GSB'nin uluslararası projelerde proaktif rol üstlenmeye önem verdiğini dile getirerek, "AB ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz iş birliklerinde hedefimiz; gençlerimizin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini desteklerken aynı zamanda ülkelerimiz arasında güveni, karşılıklı anlayışı ve ortak değerleri güçlendirmek. Gençlik çalışmaları, gönüllülük, spor, dijital dönüşüm, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda geliştirilen programlar, aslında Youth Wiki'de yer alan bilgilerin sahadaki yansımaları. Youth Wiki'den elde edilen veriler ve karşılaştırmalar; ulusal gençlik politikalarımızın gözden geçirilmesi, yeni önceliklerin belirlenmesi ve gençlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması açısından bizim için önemli bir referans noktası." ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek değerlendirme toplantılarının faydalı geçeceğine inandığını söyleyen Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

" Ankara'da Youth Wiki ağının 10 yıllık birikimini değerlendirecek, geleceğe yönelik öncelikleri tartışacak ve ülkelerinizden getirdiğiniz deneyimleri birbirinizle paylaşacaksınız. Gençlerin karar süreçlerine katılımı, fırsat eşitliği, sosyal içerme ve demokrasi kültürü gibi başlıklarda yapılacak bu tartışmaların, hem Youth Wiki'nin geleceğine hem de Avrupa gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Youth Wiki, Avrupa'daki ulusal gençlik politikalarına ilişkin güvenilir ve güncel bilgiyi bir araya getiren çevrim içi bir başvuru kaynağı olarak görülüyor. Toplantı sonunda alınacak kararlar; gençlik alanındaki ulusal yapı, politika ve uygulamaları Youth Wiki tarafından karşılaştırılabilir biçimde derlenerek karar alıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar için ortak bir referans olarak sunulacak. 2025 yılının genel değerlendirilmesinin de yapılacağı toplantılarda, 2026-2027 dönemine ilişkin çalışma planının netleştirilmesi, veri toplama, doğrulama ve editoryal süreçlerde ortak standartların pekiştirilmesi, platformun görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.