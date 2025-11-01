Haberler

Bakan Bak Gençler Arası Ses Yarışması'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'ni izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuk sanatçılarla şarkı söyledi.

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'ni izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuk sanatçılarla şarkı söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması'nın Türkiye finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Sahne sırası sende" sloganıyla düzenlenen yarışmanın finalini, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve çok sayıda öğrenci izledi.

Bak, program öncesi yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber. Orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok kıymet verdiğini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum."

Bakan Bak sahnede şarkı seslendirdi

Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla 10 yıldır yapılan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamındaki ses yarışmasına 2025'te, 17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 genç başvurdu.

Yarışmada il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar "Türk müziği", "popüler müzik" ve "özgün yorumlama" olmak üzere 3 kategoride eserler seslendirdi. Finalde Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. İlker Deniz Başuğur, Doç. Dr. Görkem Aytimur ve Dr. Öğretim Üyesi Salih Gündoğdu jüri üyeliği yaptı.

Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı beğeni topladı.

Program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin coşkusuna ortak olan Bak, sahneye çıkarak "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını konuk sanatçılarla beraber söyledi.

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenlere ödüllerini Bakan Bak verdi. Yarışmada ilk 3'e giren gençler, Uluslararası Hareketlilik Programları'ndan birine doğrudan katılma hakkı elde etti.

Finali izlemeye gelenler arasından kurayla seçilen 200 kişi, A milli futbol, basketbol veya voleybol takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.