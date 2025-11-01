Bakan Bak Gençler Arası Ses Yarışması'nda

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'ni izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuk sanatçılarla şarkı söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması'nın Türkiye finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Sahne sırası sende" sloganıyla düzenlenen yarışmanın finalini, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve çok sayıda öğrenci izledi.

Bak, program öncesi yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber. Orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok kıymet verdiğini vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum."

Bakan Bak sahnede şarkı seslendirdi

Gençlerin geleneksel sanata sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi amacıyla 10 yıldır yapılan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamındaki ses yarışmasına 2025'te, 17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 genç başvurdu.

Yarışmada il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar "Türk müziği", "popüler müzik" ve "özgün yorumlama" olmak üzere 3 kategoride eserler seslendirdi. Finalde Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesinden Doç. Dr. İlker Deniz Başuğur, Doç. Dr. Görkem Aytimur ve Dr. Öğretim Üyesi Salih Gündoğdu jüri üyeliği yaptı.

Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı beğeni topladı.

Program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin coşkusuna ortak olan Bak, sahneye çıkarak "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını konuk sanatçılarla beraber söyledi.

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenlere ödüllerini Bakan Bak verdi. Yarışmada ilk 3'e giren gençler, Uluslararası Hareketlilik Programları'ndan birine doğrudan katılma hakkı elde etti.

Finali izlemeye gelenler arasından kurayla seçilen 200 kişi, A milli futbol, basketbol veya voleybol takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.