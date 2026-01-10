Haberler

Bakan Bak, Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa finali sonrası tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa 2025 final maçında rakibi Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sarı-lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Bu sene yeni formatıyla bize büyük heyecan yaşatan, dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

