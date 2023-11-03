Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 96'sının yerleştirildiğini, sürecin devam ettiğini, bu rakamın tarihteki en yüksek yerleştirme oranı olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 96'sının yerleştirildiğini, sürecin devam ettiğini, bu rakamın tarihteki en yüksek yerleştirme oranı olduğunu söyledi.

Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtları hakkında bilgi veren Bak, yaklaşık 1 milyonluk bir nüfusa hizmet sağladıklarını belirtti.

Yurtlarda her ayrıntıyı önemsediklerini, öğrencilerin şikayetlerini dikkate aldıklarını vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Biz işletmelerin değil, öğrencilerin yanındayız. Bugüne dek bu yurtlar pandemide, yangında, selde, depremde memleketin bütün evlatlarına yurt oldu. Eğer herhangi bir noktada eksiklik olursa da bunu hep beraber düzeltiriz. Bu ülke hepimizin, Bakanlık hepimizin, yurtlar da gençler de hepimizin ama yeter ki olaya samimiyetle, iyi niyetle yaklaşılsın. Biz, varsa bütün sıkıntılarımızı konuşarak, iletişim yoluyla, birbirimizi dinleyerek, anlayarak çözeriz. Hiç kimsenin gençlerimizi karanlık tuzaklarına çekmesine de müsaade etmeyiz. Gençlerin ihtiyaçları, talepleri, hayalleri ve hayatları üzerinden rant devşirilmez, bunlar suistimale kapalıdır."

Yurt başvuruları hakkında bilgi veren ve en yüksek talebi aldıklarını aktaran Bak, "Bu yıl yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti. Yerleştirme sürecimiz sürüyor. Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlarına yerleştirdik. 36 ülkenin nüfusundan daha büyük kapasiteye sahip bir yurt sistemi yönetiyoruz. Altyapıyı daha da güçlendirmek adına gece gündüz emek veriyoruz. Bakın çok uzak bir tarihten söz etmiyorum; milenyum dediğimiz o çağın başında, biz göreve henüz gelmişken yurtların hali ortadaydı. Tuvalet ve banyolar ortak kullanımda, sıcak su haftanın belirli günlerinde yalnız birkaç saat verilebiliyordu. Biz kaliteyi artırarak, imkanları geliştirerek, şartları modernize ederek, yurtlarımızı bütüncül bir yaşam alanı haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yurt yapımı kapsamında Bakanlığa bu yıl için 3 milyar 373 milyon lira verildiğini, ek ödeneklerle toplam yatırım bütçesinin 5 milyar 362 milyon 714 bin 248 liraya ulaştığını söyledi.

Beslenme desteğinin bu yıl toplam 18 milyar lira olduğunu belirten Bak, burs ve kredi ücretlerinin de artırıldığını hatırlattı.

Kredi geri ödemelerindeki enflasyon etkisini kaldırarak gençlerin üzerinden 27 milyar lira yük aldıklarını dil getiren Bak, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Gençlerin katılımcılığını önemseyen, onların fikir ve taleplerini dinleyen, sorunlarına vakıf bir anlayışın temsilcileri olarak; gençlerin önünde engel olarak duran ne varsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çözüme kavuşturduk. 2017'de muhalefet vekilleri referanduma hayır kampanyası düzenlerken; gençlerin 18 yaşında seçilmesine de karşı çıkıyordu. ve o günlerde dimdik durarak, gençlere inanarak, güvenerek seçilme yaşını 18'e indiren ve milli iradenin kalbinde söz sahibi olmalarına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Üniversitelere giyim kuşam hürriyeti getiren, meslek liselerine uygulanan çifte standardı ve üniversite harçlarını kaldıran yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkede gençlere dair bütün reformlarda imzası olan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yine gençlik için üretmeye, çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."

Bakan Bak'ın verdiği bilgiye göre 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı için öngörülen bütçe ödeneği, kalemlere göre şöyle:

Personel ve SGK Giderleri: 1 milyar 699 milyon 264 bin TL

Mal ve Hizmet Alımları: 1 milyar 359 milyon 302 bin TL

Cari Transferler: 130 milyar 693 milyon 289 bin TL

Sermaye Giderleri: 9 milyar 503 milyon 400 bin TL

Sermaye Transferleri: 4 milyar 964 milyon 469 bin TL

Toplam: 22 milyar 811 milyon TL'si borç verme giderleri olmak üzere 171 milyar 30 milyon 724 bin TL

Bağımlıkla Mücadele Programı: 33 milyon 690 bin TL

Gençlik Programı: 8 milyar 527 milyon 496 bin TL

Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Programı: 27 milyar 404 milyon 760 bin TL

Yükseköğretim Hizmetleri Programı: 132 milyar 990 milyon 126 bin TL

Yönetim ve Destek Programı: 2 milyar 74 milyon 652 bin TL

Bakan Bak, bu bütçenin Türkiye Yüzyılı bütçesi olduğunu ve bütçenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)