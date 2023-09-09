Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim önceliklerimizden biri bağımlılıkla mücadele. Bütün ailelere söylüyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim önceliklerimizden biri bağımlılıkla mücadele. Bütün ailelere söylüyorum. Annelere söylüyorum. Uyuşturucuyla mücadelede hep beraber hareket etmemiz lazım. Bu kötülüklerden gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım." dedi.

Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için kente gelen Bakan Bak, törenin ardından Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti. Bak, Vali Şefik Aygöl ve milli sporcular tarafından Valilik bahçesinde çiçekle karşılandı. Kurum amirleri ve diğer ilgililerle selamlaşan Bak, ziyaret anısına Valilik bahçesine çınar fidanı dikerek can suyu verdi.

Bak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Bakanlığının Bilecik'teki yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya başkanlık etti. Ziyaretin ardından kentte yapımı devam eden 2 bin kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu inşaatını inceleyen Bak, daha sonra AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Parti binasında teşkilat mensuplarına hitap eden Bakan Bak, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde parlamentonun çoğunluğunu kazandıklarını ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ile Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün hücreleriyle sahada olduklarını vurgulayan Bak, "Biz de süratle gençlerimize hizmet etmek için devam ediyoruz. Tabii ülkemiz genç bir nüfusa sahip. Bu genç nüfusu en iyi şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz. Bilecik'te iyi yatırımlar yapılmış, yenilerini de istediler. Onları da gerçekleştireceğiz. Yeni tesislerle ilgili arkadaşlarımızın talepleri var. Onları süratle yerine getireceğiz. Bilecik ve Bozüyük için de yeni tesisleri yapmak üzere planlamalarımızı yapıyoruz. İnşallah onların da tekrar yakında müjdelerini vereceğiz." diye konuştu.

Gelecek yıl yerel seçimlerde Bilecik Belediyesini geri almaları gerektiğini ifade eden Bak, "Onun için çok çalışmamız lazım. Yatırımlarımızla, mahalle mahalle, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Çünkü hizmet yok. Bakın yatırımlara bakıyoruz. Hizmet sadece AK Parti'nin hizmeti var. Sahadaki tablo bu. Belediye çalışmıyor. Ne yapacağız? Tekrar AK belediyeciliği getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Bilecik Belediyesini tekrar alacağız, hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi olarak sahada olduklarını ve önceliği deprem bölgesine verdiklerini dile getiren Bak, bölgede yeni konutları süratle yaptıklarını kaydetti.

Bakan Bak, çok güzel bir gençliğin geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben geçen hafta Ankara'da TEKNOFEST'teydim. Ülkesini, vatanını seven, araştıran, büyüyen, gelişen, güçlü, Türkiye'nin bir parçası olan bir gençlik geliyor. Sayıları artıyor. 1 milyona yakın ziyaretçi oldu. Havacılığa, uzaya, teknolojiye, aşina gençlerimiz var. Biz de gençlik merkezlerinde Dene Yap atölyeleriyle, kodlamalarla gençlerimizi, çocuklarımızı teknolojiye yönlendiriyoruz. Onun yanında gençlik merkezlerimizde, sosyal tesislerimizde, sosyal aktiviteler, müzikle, resimle, folklorla, halk oyunlarıyla, dil eğitimiyle başta olmak üzere hepsini gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, onların bakanlığı."

"Belediye seçimlerinde yeni bir zafer için çalışacağız"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya şunu söyledik. Dedik ki 'Biz güçlü Türkiye olarak adımlarımızı sağlam atarak geliyoruz.' Ben daha önce de NATO Komisyon Başkanlığı yaptım. Yurt dışındaki toplantılarda hep şunu söylüyorlardı. 'Bu sefer AK Parti kaybedecek. Tayyip Erdoğan gidecek.' Ben de her toplantıda o milletvekillerine şunu söylüyordum, 'AK Parti kazanacak. Millet kazanacak.' Şunu bilmiyorsunuz. Asla unutmayın. Bu millet mandacılığa karşıdır. Dışarıdan emir almaz. Sadece ve sadece kendisini kimin yöneteceğine kendisi karar verir. Başkasının talimatını almaz. Başkasını dinlemez. Kararını o verir ve kararını verdi. Ne dedi? Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. 'Biz emir almayız, biz talimat almayız. Biz başkalarının piyonlarına oy vermeyiz' dedi ve şunu da ilave etti. 'Bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez. Bu millet asla diz çökmez. Talimat almaz. Sadece ve sadece kendisi karar verir.' Aziz milletimizin fıtratı bu. O yüzden yine 31 Mart'ta tekrar belediyecilikle, belediye seçimlerinde yeni bir zafer için çalışacağız."

Dünyada en önemli spor tesislerine sahip ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çeken Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi, sporu çok iyi bilmesi, gençlik yatırımlarını, gençlerle ilgili yatırımları desteklemesi bizim için bir avantaj. Biz de hiç durmadan bu tesisleri, bu yatırımları devam ettireceğiz. Bize destek oluyor, sağ olsun. Gençlerle ilgili konulara destek oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim önceliklerimizden biri bağımlılıkla mücadele. Bütün ailelere söylüyorum. Annelere söylüyorum. Uyuşturucuyla mücadelede hep beraber hareket etmemiz lazım. Bu kötülüklerden gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Size ne düşüyor? Çocuğunuzu, gencinizi, yeğeninizi, torununuzu alıp spor tesislerine getirmek düşüyor. Havuzlara getirin, sahalara getirin, gençlik okullarımıza, yaz okullarımıza getirin. Kış okullarımıza getirin. Ama uyuşturucudan, içkiden, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Bu ülkeyi seven, bu ülkenin değerlerini bilen gençlerimizi yetiştirmek... Bakın Ahlat'taydık, Malazgirt'teydik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kütahya'daydık. Çanakkale'deyiz. Sarıkamış'tayız. Bu ülkenin temel değerlerini ortaya koyan yerlerdeyiz. Bugün de Söğüt'teyiz. Bu ulu çınarın dikildiği yerdeyiz. Oraya geldik. Oradaki şenliklere geldik. Bu ülkenin temel değerlerini, bu coğrafyanın temel dirilişini, kurtuluşunu, kuruluşunu simgeleyen değerleri de gençlerimize anlatmamız gerekiyor."

Bakan Bak'a ziyaretlerinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, bazı belediye başkanları ve teşkilat mensupları eşlik etti.