Gençlik ve Spor Bakanı Aydın'ın İlçelerini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'ın Kuşadası, Söke, Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Kasapoğlu, sporcu gençlerle buluştu, esnaf ziyaretleri yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.