Gençlik ve Spor Bakanı Armada Praxis Yalıkavakspor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi olan Armada Praxis Yalıkavakspor'u kutladı. Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor'u tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

" Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan geçen sezonun lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Armada Praxis Yalıkavakspor'u karşı karşıya getiren Hentbol Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde kupanın sahibi olan Armada Praxis Yalıkavakspor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Kastamonu Belediyespor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."