Gençlik ve Spor Bakanı Anadolu Üniversitesi'nin Spor Tesislerini Güncelleyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesinin farklı branş ve birimlerindeki sportif imkanlarını ve tesislerini en yeni ve en modern haliyle güncelleyeceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesinin farklı branş ve birimlerindeki sportif imkanlarını ve tesislerini en yeni ve en modern haliyle güncelleyeceklerini belirtti.

Bakan Bak, Anadolu Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'ın bizzat eşlik ettiği ziyarette Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Anadolu Üniversitesinde yapımı devam spor tesisleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Üniversitesi'nin spor alanındaki başarılarını yakından takip ettiğini ve gururlandığını dile getiren Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Anadolu Üniversitesinin tesisleşme ve mevcut tesislerindeki yenileme işlemleri için bakanlık olarak destek olmaya devam edeceklerinin altını çizerek şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesi modern tesislerinde hizmet verecek"

"Anadolu Üniversitesi yalnızca eğitim ve kültürel anlamda değil sportif faaliyetler konusunda çok kıymetli bir konuma sahip. Gerek kendi bünyesinde yetiştirdiği sporcular gerek ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarıları gerekse de tesisleşme ve spor eğitimi hususunda Anadolu Üniversitesinin spor alnına önemli katkıları mevcut. Bu çerçevede bakanlık olarak Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Anadolu Üniversitesinin farklı branş ve birimlerindeki sportif imkanlarını ve tesislerini en yeni ve en modern haliyle güncelleyeceğiz. Sporda yaptığımız yatırımlar 10 binin üzerinde tesisle devasa bir yatırım. Dünya'nın belki de Avrupa'nın en genç stadyumlarına ve tesislerine sahibiz. Bunu sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatlarında da bunu daha yükseklere taşımaya çalışacağız. Çalışmalarımız verimli şekilde devam ediyor ve takımlarımızın, altyapıdan gelen sporcularımızın başarıları artıyor." - ESKİŞEHİR