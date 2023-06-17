Gençlik ve Spor Bakanı Anadolu Efes'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti. Bakan Bak, Anadolu Efes'in centilmence mücadele ederek şampiyonluğa ulaştığını ve basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir final süreci yaşattığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Final serisi boyunca centilmence mücadele ederek basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir final süreci yaşatan iki takımımızı da kutluyorum. Lig tarihinde 16. şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."