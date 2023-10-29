Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın kazanan milli sporcular Ali Sofuoğlu ile Tuba Yakan'ı tebrik etti. Bakan Bak, Türk sporunun gururu olan sporcuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Ali Sofuoğlu ve Tuba Yakan'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlene 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın kazanan milli sporcular Ali Sofuoğlu ile Tuba Yakan'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı iki ayrı tebrik mesajında, "Cumhuriyetimizin 100. yılına Türk sporuna yaraşır şekilde giriyoruz. Milli sporcumuz Ali Sofuoğlu dünya şampiyonu. Yüzde yüz gurur, yüzde yüz cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öncesinde bir gurur da Tuba Yakan'dan geldi. Türk kadını, sporda tarih yazmaya devam ediyor. Dünya şampiyonu olan sporcumuzu kutluyorum." ifadelerini kullandı.