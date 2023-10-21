Gençlik ve Spor Bakanı Ali Düşmez'i tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun başkanlığına yeniden seçilen Ali Düşmez'i tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun (TASKK) başkanlığına yeniden seçilen Ali Düşmez'i tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun Ankara'da yapılan 19. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen Ali Düşmez'i kutluyorum. Türk sporuna büyük katkılarda bulunan Ali Düşmez'e ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Spor