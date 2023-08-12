Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye tenis quad çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanan Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye tenis quad çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanan Ahmet Kaplan ve Uğur Altınel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası Tekerlekli Sandalye Tenis Quad Çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanan sporcularımız Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan'ı tebrik ediyorum. Milli oyuncularımızın bu başarılarının birçok gencimize örnek olacağına inanıyor, bu vesileyle şampiyonada müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."