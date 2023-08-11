Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Kaplan'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tenis branşı 'quad' kategorisinde bronz madalya alan milli sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti. Bakan Bak, Ahmet Kaplan'ın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, diğer sporculara da başarılar diledi.