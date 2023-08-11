Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Kaplan'ı Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tenis branşı 'quad' kategorisinde bronz madalya alan milli sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti. Bakan Bak, Ahmet Kaplan'ın başarısının gurur verici olduğunu belirterek, diğer sporculara da başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda tenis branşı "quad" kategorisinde bronz madalya alan milli sporcu Ahmet Kaplan'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Günün güzel haberi tenis branşında mücadele eden Ahmet Kaplan kardeşimizden geldi. 'Quad' kategorisinde korta çıkan Ahmet, Slovak rakibini 2-0 yenip Avrupa üçüncüsü olma başarısı göstererek bizleri gururlandırdı. Ahmet Kaplan kardeşimizin pes etmeyen mücadeleci yönünün birçok gencimize örnek olacağına inanıyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle şampiyonada müsabakalara çıkacak tüm sporcularımıza üstün başarılar diliyorum."