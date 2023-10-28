Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 43'üncü Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik ve 85'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu kazanan Ayhan Kurşun için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Ahmet Çelik ve Ayhan Kurşun'u Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan jokeyleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"75. Yıl Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 42. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan "Taylolo" isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi ve jokeyi Ayhan Kurşun'u kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında yapılan yarışlarda mücadele edenleri de tebrik ediyor, jokeyler Ahmet Çelik ile Ayhan Kurşun'un başarılarının devamını diliyorum."