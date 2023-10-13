Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Karşılaşmayı yerinde takip eden Bakan Bak, milli futbolcuları yürekten kutladı ve EURO 2024 için umutlu olduklarını belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Karşılaşmayı yerinde takip eden Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından paylaşımda bulunarak, "Bugün ay-yıldızlı formamızı terden sırılsıklam eden, mücadeleyi bir an bile bırakmayan milli futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Hırvatistan deplasmanından alınan galibiyet herkese açık mesajdır: Geliyoruz EURO 2024!" ifadelerini kullandı.