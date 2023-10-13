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Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Futbol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Karşılaşmayı yerinde takip eden Bakan Bak, milli futbolcuları yürekten kutladı ve EURO 2024 için umutlu olduklarını belirtti.