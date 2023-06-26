Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.