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Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Filenin Efeleri'nin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Hırvatistan voleybol Spor Haberler

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