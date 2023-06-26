Gençlik ve Spor Bakanı A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Filenin Efeleri'nin kazandığı şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor