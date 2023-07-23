Gençlik ve Spor Bakanı 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımını Tebrik Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Trophy Ligi'nde, tarihinde ilk kez üçüncülük kupası kazanan 7'li Ragbi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Elde ettikleri tarihi sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyor, tarihi başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.