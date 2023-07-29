Gençlik ve Spor Bakanı: 1 Milyon Öğrenciye Sportif Yetenek Taraması Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2020-2021-2022 dönemlerinde 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerine katıldığını açıkladı. Spora yatkın bulunan 95 bin 946 öğrenci sporcu eğitimi ve gelişimi eğitim programına davet edildi. 36 bin 818 öğrencinin spor karnesi hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2020-2021-2022 dönemlerinde 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 1 milyon 459 bin 816 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerine katıldığını açıkladı.

95 BİN 946 ÖĞRENCİ PROGRAMA DAVET EDİLDİ

"Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu ile sporda en ön sıralarda olmayı hak ediyor. Bize burada düşen görev ise gençlerimizin yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkarmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa'nın en iyi spor tesislerine sahip ülkeleri arasındayız.Tesisleşmenin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla 'Sportif Yetenek Taraması Programı'nı başlattık. Bu kapsamda temel hedefimiz sporu ülkemizin tabanına yayarak bir yaşam felsefesi haline getirmektir. Bunu başarmak için de okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Başlattığımız yetenek taraması testi ile öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.