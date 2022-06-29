Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cezayir'de Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 19. Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 19. Akdeniz Oyunları'nı takip etmek için Cezayir'e geldi. Yerlikaya, oyunların yapıldığı Oran kentinde milli takım kamplarını ziyaret etti. Cimnastik branşının alet finallerini takip eden Yerlikaya, daha sonra 5 milli kadın güreşçinin final müsabakalarını salonda izledi. Yerlikaya'nın müsabakaları heyecanla takip etmesi dikkat çekti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Hamza Yerlikaya gençlik Cezayir Spor Haberler

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