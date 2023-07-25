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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Erzincan'a ziyaret gerçekleştirdi

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Eminoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti ve sporcularla buluştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan'a geldi.

Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Makas'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Erzincan 13 Şubat İnovasyon Gençlik Merkezini ziyaret eden Eminoğlu, burada gençlerle ile bir araya geldi.

Gençlik Merkezi Atölyelerini gezen Eminoğlu, yetkililerden bilgi alarak gençlerle bir süre sohbet etti.

Eminoğlu, son olarak Erzincan 13 Şubat Şehir Stadında yer alan antrenman salonlarında GSB Spor Okullarında eğitim gören sporcularla buluştu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Spor

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