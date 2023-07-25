Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Erzincan'a ziyaret gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Erzincan'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Vali Mehmet Makas tarafından karşılanan Eminoğlu, gençlik merkezini ziyaret etti ve sporcularla buluştu.