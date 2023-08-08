Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak, sporun yüzyılı olacak"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kırklareli'nde

KIRKLARELİ - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu. Eminoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak, sporun yüzyılı olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. Eminoğlu, ilk olarak Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Eminoğlu ve beraberindekiler, Ak Parti Kırklareli İl Başkanlığı ve ardından da yaz spor okulları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. Burada personel ile görüşen Eminoğlu, gençler için çalıştıklarını belirterek, personele teşekkür etti.

Dr. Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı ve sporun yüzyılı olacağını dile getirerek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi 81 vilayetimizde de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bütün gençlerimize dokunma arzusu içerisinde çalışmalara devam ediyoruz. Burada da yaz spor okullarımız devam ediyor. Gençlik kamplarına giden öğrencilerimiz var, 'Seyahatsever' projemiz kapsamında ilimizi ziyaret eden öğrencilerimiz oluyor, üniversitede okuyan 18 - 30 yaş gençlerimiz yani bakanlığımızın birçok çalışma alanı var, projesi var. Bunlarla ilgili gençlere yayma noktasında da sizlerin emeği büyük. Çünkü Cumhurbaşkanımız da her zaman ifade ediyor; Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı olacak, sporun yüzyılı olacak. Bu konuda 81 vilayetimizin tamamında da gençlere ulaşmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Biraz önce valilikteydik. Lüleburgaz'dan bir kızımız, hepiniz tanıyorsunuz; Dilara Ecem. Sivas'taki müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldu. Kırklareli'nden şampiyonların çıkması için elimizden gelen bütün yatırımları hem spor hem de gençliğe ki ikisini ayırmamak lazım yani gençlik çok önemli. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kadrolar bu gençlikten, Kırklareli gençliğinden inşallah çıkacak, 81 ildeki gençlikten çıkacak. Çünkü yarınları biz gençliğe emanet edeceğiz. O yüzden gençliğe sadece fiziksel mekanlar değil kimlik inşası, karakter inşası, gençlere dokunabilme, onlara rol model olabilmek içinde elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Eminoğlu, sporculara, antrenörlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, daha sonra Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gençlik buluşmasına katıldı.

Buluşmanın ardından Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeliyle toplantı yaptı.