Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu İskenderun'da İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu. İstiklal Makzume Anadolu Lisesi'nde açılan bilgisayar sınıfının açılışına katılan Eminoğlu'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Heyet daha sonra İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü ve Üsküdar Belediyesi Konteyner Kenti'ndeki projeleri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu.

Enes Eminoğlu, Üsküdar Belediyesi tarafından İstiklal Makzume Anadolu Lisesi'ne kazandırılan bilgisayar sınıfının açılışını yaptı. Açılışta Eminoğlu'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Eminoğlu konuşmasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyip, İskenderun'a katkılarından dolayı Üsküdar Belediyesine teşekkür etti.

Ali Koç da afetin ardından dayanışma ruhuyla neler yapabileceklerini dünyaya gösterdiklerini belirtti.

Öğrencilere başarı dileğinde bulunan Koç, "Her daim yolunuz açık, şansınız bol olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eminoğlu ve Koç, öğrencilere yemek dağıttı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde Koç Holding tarafından kurulan 300 konteynerin yer aldığı bölgeyi ziyaret eden heyet, ardından Üsküdar Belediyesi Konteyner Kenti'ndeki anaokulunu gezdi.

Konteyner kentte vatandaşlara yemek dağıtan heyet, daha sonra burada yaptırılan kütüphane ve halı sahanın açılışını gerçekleştirip, dostluk maçı oynadı.