Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençleri Spor Okullarına Davet Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençliği ve sporu önemsediklerini, spor okullarına ve Bakanlığın yaz kamplarına gençleri davet ettiğini söyledi. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları açılış töreninde konuşan Eminoğlu, Bakanlığın, gençlerin ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetlerini artıracakları imkanları sunduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençliği ve sporu önemsediklerini, spor okullarına ve Bakanlığın yaz kamplarına gençleri davet ettiğini söyledi.

Cacabey Meydanı'nda Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları açılış töreninde konuşan Eminoğlu, Bakanlığın, okçuluk, masa tenisi, karate, boks gibi birçok alanda gençlerin ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetlerini artıracakları, yaz dönemini dolu dolu geçirecekleri imkanları sunduğunu belirtti.

Eminoğlu, geride kalan hafta Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların kazandıkları madalyalarla gururlandırdığını, Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nın uluslararası arenada söylendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Spor okulları ve yaz kamplarında yetişecek gençlerimiz, önce Kırşehir'de, Türkiye'de, sonra da olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Gençliği ve sporu önemsiyoruz, özellikle spor okullarımıza ve Bakanlığımızın yaz kamplarına gençlerimizi davet ediyoruz. 81 ilde bugün itibarıyla yaz spor okullarımız başlamış oldu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon öğrencimiz, 5-18 yaş arasındaki gençlerimiz aktivitelere katıldı. Bu sene de aynı şekilde güzel bir teveccüh var, güzel bir başvuru var. Bu sene de çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, çocuklara yaz tatilini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Buhara, "Devletimiz, çocuklarımıza ve gençlerimize sporu aşılamak için sporla bütünleştirmek için bütün imkanlarını sunmaktadır. Çocuklarımızı mutlaka sporla tanıştırmalıyız, sporla ilgilenen gençlerimizin özellikle zararlı maddelerden uzak durduğunu, topluma rol model olduklarını görüyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyor, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de kentte 23 branşta yüzlerce antrenörle birlikte binlerce öğrencinin katılacağı yaz spor okullarının açılışını yaptıklarını söyledi.

Farklı branşlarda sporcuların yaptığı gösterinin ardından protokol üyeleri, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.