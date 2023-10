Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençleri desteklemeye devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, gençlerin yapay zekada, robotikte, kodlamada, ilimde, bilimde ve her alanda öncü bireyler olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Eminoğlu, Türkiye genelindeki gençlik merkezleri, genç ofisler ve dene-yap teknoloji atölyeleri ile gençleri hazırladıklarını belirtti.

Eminoğlu ile beraberindeki Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyen Eminoğlu, gazetecilere, kentte Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli yatırımları olduğunu söyledi.

Gençlik merkezi, yurt ve ofislerle her daim gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlere hizmet etmeye, her alanda onları desteklemeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Türkiye genelinde 474 gençlik merkezimizde 350'ye yakın genç ofisimizde 1000'e yakın yurtlarımızda, 105'e yakın dene-yap teknoloji atölyelerimizle gençlerimizi hazırlıyoruz. Bunların hepsi kıymetli ve sizler için. Gençlerimizin yapay zekada, robotikte, kodlamada, ilimde, bilimde ve her alanda öncü bireyler olması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye Yüzyılının gençliğin ve sporun yüzyılı olması için her türlü çalışmayı yapıyoruz."

"Bundan 20 yıl önce, bunların hayali dahi yoktu"

Eminoğlu, sportif alanda Türkiye'de ciddi başarıların ortaya çıktığını ifade etti.

Voleybolun bu başarıya en güzel örnek olduğunu aktaran Eminoğlu, "Birçok alanda spora ve gençliğe yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladık almaya da devam edeceğiz. Gençliğe inanan bir lider ve ekip var. Milli teknoloji hamlesi, İHA, SİHA, Togg, yerli helikopter ve uçak gemimizi konuşuyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli. Bundan 20 yıl önce, bunların hayali dahi yoktu." diye konuştu.

Eminoğlu, bu çalışmalarla Türkiye'nin başka bir noktaya geldiğini belirterek, amatör ligden süper lige çıkan bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.