Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bartın'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Bartın'da gençlerle bir araya gelerek gençlik ve sporun önemine vurgu yaptı. Eminoğlu, gençlerin kimlik ve karakter inşası noktasında destek sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ikinci Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin ve sporun yüzyılı olabilmesi için canla başla gayret edip çalışacaklarını söyledi.

Bartın temasları kapsamında ilk olarak Vali Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile bir araya gelen Eminoğlu, Bartın Gençlik Merkezi'ni gezerek çeşitli kurslara katılan gençlerle sohbet etti.

Burada kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluşan Eminoğlu, STK'lerle ilişkileri en güçlü şekilde devam ettireceklerini belirtti.

STK'lerin birçok alanda gençlere yönelik çalışmalar yaptıklarını, bunların devlet-STK ortak aklıyla yürümesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Eminoğlu, "Gençlik merkezlerimizle, KYK yurtlarımızla, gençlik kamplarımızla gençlere dokunmaya, onların kimlik ve karakter inşası noktasında yetişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız." dedi.

Eminoğlu, ülke genelindeki KYK yurtlarında 900 binin üzerinde öğrencinin barındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değil STK'lerimizin, vakıflarımızın, derneklerimizin katkılarıyla gençlerimize dokunmamız gerektiğine inanıyoruz. Yine ülke genelinde 500'e yakın gençlik merkezimiz, yine üniversitelerimiz içinde 400'e yakın genç ofislerimiz var. Bunların daha aktif hale gelmesi, gençlerimizin milli çizgide buluşması için din, vatan, bayrak sevgisi gibi noktalarda ortak idealle gençlerimizi yetiştirmek için hep birlikte gayret edeceğiz, çalışacağız. Türkiye, genç potansiyeli olan bir ülke. O yüzden her birimizin katkısı çok çok kıymetli."

AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'a da ziyarette bulunan Eminoğlu, partililere hitap etti.

Gazze'de Müslümanların şehadet şerbeti içtiğini ifade eden Eminoğlu, "Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Bu İsrail terör devletini durdurabilmek için Türkiye'nin, bölgemizin çok daha güçlü olması gerekiyor. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı'nda gerçekten güçlü yüzyıl olabilmesi için, ikinci Türkiye Yüzyılı'mızın gençliğin ve sporun yüzyılı olabilmesi için canla başla gayret edeceğiz, çalışacağız." şeklinde konuştu.

Eminoğlu, Bartın Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Genç Ofis'te öğrencilerin talep ve önerilerini de dinledi.