Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Aksaray'da gençlere seslendi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Aksaray'da gençlere bir araya gelerek, "Amatör ligden süper lige çıkmış bir Türkiye var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu bir dizi ziyarette bulunmak ve gençlerle buluşmak için Aksaray'a geldi. Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde bulunan Gençlik Merkezine gelen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, burada gençlerle buluşarak Türkiye'de milli teknoloji ve spor alanındaki çalışmalardan bahsetti. Türkiye için 20 yıl önce hayal bile edilemeyen tüm çalışmaların bir bir hayata geçirildiğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Türkiye birçok alanda uzun yıllardır spor ve gençliğe yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü gençliğe inanan bir lider var ve gençliğin arkasında olan bir ekip var. Bizler de her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz bu başarıların devam etmesi için. Baktığımız zaman milli teknoloji hamlesinden tutun da bugün İHA'lar SİHA'ları konuşuyoruz. Bugün kendi yerli aracımızı konuşuyoruz, kendi yerli helikopterimizi, uçak gemimizi konuşuyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli. Bundan 20 yıl önce bunların hayali dahi yoktu ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye bambaşka bir Türkiye, tabiri caizse amatör ligden süper lige çıkmış bir Türkiye var" dedi.

Konuşmalarının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bakanlık olarak gençlerin her daim yanında olduklarının altını çizdi. Bakan Yardımcısı Eminoğlu daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte gençlere yönelik yapılan yeni çalışmaları yerinde inceledi. - AKSARAY