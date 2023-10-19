Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Niğde'de gençlerle buluştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Her platformda gençlerimizi destekliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Her platformda gençlerimizi destekliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerin olduğu yerde enerji var, heyecan var, motivasyon var, aşk var. Niğde'de de bu heyecanı, bu motivasyonu görmüş olduk." dedi.

Eminoğlu, Niğde'de Ömer Halisdemir Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle kahvaltı yaptı, onların istek ve taleplerini dinledi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, İl Müdürü İlker Ötgünlü ve personelle görüşen Eminoğlu ardından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile makamında bir araya geldi.

Eminoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve teşkilat mensuplarını da ziyaret ederek, Filistin'de yaşanan sürecin sona ermesini temenni etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya Camisi'ni ibadete açarken "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir" müjdesini verdiğini anımsatan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden çok daha güçlü ve bu coğrafyada çok daha fazla söz sahibi olmamız gerekiyor. Teşkilatlarımızın önemini, gayretini, o heyecanını, motivasyonunu hep biliyoruz. Çünkü teşkilatlarımız, bu partiyi var eden, bu çalışmaları var eden yapılardır. Ana kademde kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza kadar bütün teşkilatlarımızın iri, diri olması gerekiyor. Bu beş aylık süreçte de mevcut il başkanlığımızın çalışmalarına kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla kapı kapı, saha saha dolaşarak destek vereceğiz."

Eminoğlu, buradaki programından sonra Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret ederek, Valilik şeref defterini imzaladı.

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde sporcularla bir araya gelen Eminoğlu, gençlerle, her güçlüğün aşılabileceğini söyledi.

Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim gençlerin yanında bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, bir taraftan gençlik merkezlerimizde birçok branşta ve deney-yap atölyelerinde TEKNOFEST'e hazırlık yapıyor. Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturma gibi birçok çalışmalarımız, gençlik merkezlerimizde, üniversitenin içerisindeki gençlik ofisimizde devam ediyor. Her platformda gençlerimizi destekliyoruz, onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerin olduğu yerde enerji var, heyecan var, motivasyon var, aşk var. Niğde'de de bu heyecanı, motivasyonu görmüş olduk. Gençlerimizi uluslararası arenalarda, olimpiyatlarda, sporda, sanatta, kültürde desteklemeye devam edeceğiz."