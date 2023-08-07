Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Edirne'ye ziyaret gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Edirne'ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Ziyarette kentteki çalışmalar, spor yatırımları ve planlanan projeler görüşüldü. Eminoğlu ayrıca Edirne Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin tarafından karşılanan Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette kentteki çalışmalar, spor yatırımları, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü. Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, daha sonra Edirne Gençlik Merkezini ziyaret ederek, burada gençlerle ile bir araya geldi. Gençlik Merkezi atölyelerini gezen Eminoğlu, son olarak milli sporculara buluştu - EDİRNE