Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Düzce'de Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Düzce'de gençlerle bir araya gelerek GSB yaz okullarında spor yapan gençlerin başarılarını kutladı.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ilçeleriyle birlikte 7 bin 500 gencin spor yaptığı Düzce'de gençlerle bir araya geldi "GSB yaz okullarında masada, sahada, minderde hareketli günler geçiriyorlar" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile birlikte ilk olarak 4 ilçenin ortak noktasında bulunan ve yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Sonrasında ise Eminoğlu, Vali Cevdet Atay'ı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'ndeki yaz okulları kurslarını gezen Enes Eminoğlu, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Merkezi ziyaretinin ardından Bahçeşehir Spor Kompleksi'ndeki GSB Spor Okullarını da gezen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, sporculara başarılar diledi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu, "Bu yaz adını spora yazan Düzce gençliği ile tanıştık. GSB yaz okullarında masada, sahada, minderde hareketli günler geçiriyorlar. Ülke gençliği için fedakar bir şekilde emek veren, gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım" dedi.

Enes Eminoğlu, Düzce programımızda son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldik. - DÜZCE