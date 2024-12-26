Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Elazığ'da Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenecek olan Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, yarın Elazığ'da gerçekleşecek.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinlik, gençlerin geleceğine dair politika ve çözüm önerilerini masaya yatıracak. Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğretmenler ve gençler, birlikte çalışarak gençlik politikalarını şekillendirecek. Çalıştay, gençlerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onların sesini daha güçlü duyurmak amacını hedefliyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerin geleceğine katkı sağlamak isteyen herkesi, bu önemli etkinliğe bekliyoruz. İnternet sitesinden kayıt yaparak, gelin gençlerin geleceği için birlikte çözüm üreteli" denildi. - ELAZIĞ